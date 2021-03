Aktuell 18.03.2021

Dating am Donnerstag?

Eine kürzere Zeit für Datings machen romantische Ziele greifbarer. Ein Dating nur am Donnerstag steigert den Ernst an der Partnersuche.

Nutzer der im April erscheindenden britischen Dating-App 'Thursday' können diese ausschließlich an Donnerstagen verwenden. Durch das kurze Zeitfenster sollen Nutzer die Anwendung ernster nehmen und sich bei romantischen Gesprächen mehr anstrengen als bei Rivalen wie Tinder oder Bumble.



'Apps sind zu leicht verfügbar, sie liegen in unseren Händen und wir können sie jederzeit verwenden. Wir sind übersättigt. Zwar funktionieren sie, jedoch müssen wir viel Zeit und Mühen investieren. Das Problem bei der großen Auswahl ist, dass selten tatsächliche Dates stattfinden. Wir matchen nur noch um des Matchens willen', zitiert der 'Daily Mirror' die Entwickler.



Thursday ist nur für User gedacht, die es mit dem Dating ernst meinen und tatsächlich ein Treffen vereinbaren wollen. Nutzer können ihrem Profil bis zu fünf Fotos beifügen und müssen außerdem bestimmte Informationen, wie etwa Hobbys oder Vorlieben, angeben. Außerdem gibt es einen Verifizierungsprozess, bei dem sich Anwender mit einem Pass oder Führerschein ausweisen müssen.



Wie bei anderen Dating-Apps entsteht ein Match, wenn zwei User gegenseitiges Interesse bekunden. Weil auch der generelle Standort angegeben ist, können sie spontan Treffen ausmachen. Dates müssen aber noch rechtzeitig am Donnerstag vereinbart werden, denn um Mitternacht löscht Thursday sämtliche Matches und Chats komplett.



Die Anwendung soll im April sowohl in London als auch in New York kostenlos zur Verfügung stehen. Der genaue Start soll erst erfolgen, wenn die Corona-Maßnahmen gelockert sind. Thursday ist sowohl für Android als auch iOS verfügbar. Laut den Entwicklern haben sich bereits etwa 100.000 User für die Anwendung angemeldet. In Zukunft soll Thursday auch in anderen Städten weltweit erscheinen.

pte/red

