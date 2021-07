Aktuell 01.07.2021

Pin für Partner

Fast jeder Vierte verrät dem eigenen Partner seine Smartphone-PIN - unter jungen Menschen ist es sogar fast jeder Dritte.

Mit 17 Prozent trifft dies bei älteren Menschen ab 60 Jahren nur noch auf etwa halb so viele zu. Männer sind dabei freigiebiger als Frauen: 26 Prozent gaben ihrer letzten festen Partnerin den Handy-Zugangscode, doch nur 21 Prozent der Frauen offenbarten ihn. Das geht aus einer Umfrage des Vergleichsportals Verivox mit der Online-Partnervermittlung Parship unter knapp 4.000 deutschen Nutzern der Plattform hervor.



Die Smartphone-PIN eröffnet den Zugang zu diversen sensiblen Bereichen auf dem Gerät, denn nicht alle Apps und Dienste sind mit separaten Passwörtern geschützt. Somit können zum Beispiel Nachrichten und Chat-Verläufe gelesen und auch verändert werden. Mit den Zugangsdaten für Dienste wie Facebook oder Instagram sind deutsche Onliner hingegen vorsichtiger. Nur neun Prozent haben die Passwörter zu einem dieser Accounts ihrem letzten Partner gegeben. Auch hierbei sind Männer mitteilsamer (zehn Prozent); nur sieben Prozent der Frauen haben ihrem letzten Partner ein Social-Media-Passwort verraten. Die Auskunftsbereitschaft nimmt ebenso wie bei der Smartphone-PIN mit dem Alter ab.



Eine vergleichbare Tendenz zum Umgang der Millennial-Generation mit Passwörtern hat Verivox bereits im Januar des vergangenen Jahres ermittelt. In dieser repräsentativen Umfrage zeigte sich, dass der Passwortschutz von jungen Menschen weniger ernst genommen wird als von älteren. So verwendeten gerade einmal 37 Prozent der 18- bis 29-Jährigen unterschiedliche Passwörter für ihre diversen Online-Konten bei E-Mail-Anbietern, Web-Shops oder Social-Media-Diensten - unter älteren Nutzern beherzigte dies bereits jeder Zweite.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Studie #Smartphones #Partnerschaft







Auch interessant!

Junge in Österreich mit ungewisser Zukunft

Die Pandemie hat das Leben junger Menschen auf den Kopf gestellt gestellt. Sie sind verunsichert, fühlen ...



Clubhouse soll privater werden

Die Audio-Chat-Anwendung Clubhouse verlangt von Veranstaltern bald nicht mehr die Smartphone-Kontakte der...



Smartphone lenkt von Gespräch ab

Smartphones dienen Menschen in Cafés häufig dazu, einer Konversation zu entkommen oder davon zu pausieren...



Smartphones machen sexuell freizügig!

Exzessive Smartphone-Nutzer sind promiskuitiver. Forscher haben zusätzlich einen Hang zu Impulsivität und...