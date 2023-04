Aktuell 06.04.2023

Charakter, nicht Geld Bei der Partnersuche ist die Persönlichkeit wichtiger als die Finanzen, besagt eine Studie der University of York und der University of Essex. Die Forscher haben mehr als eine Mio. Kontaktanzeigen analysiert. Dabei hat sich gezeigt, dass es in den USA, Frankreich und Kanada bei der Partnerwahl zu einem starken Rückgang der Bedeutung wirtschaftlicher Faktoren gekommen ist. In Indien hingegen blieben die Finanzen des künftigen Partners weiterhin von großer Bedeutung.



Um herauszufinden, wie sich die Präferenzen bei Partnern im Laufe der Zeit verändert haben, untersuchten die Forscher Kontaktanzeigen von verschiedenen Nachrichtenkanälen aus Kanada, Frankreich und Indien. Dafür wurden Daten von Publikationen für den Zeitraum 1950 bis 1995 gesammelt. Zusätzlich wurden Kontaktanzeigen aus 41 regionalen Zeitungen aus Kanada und den USA für das Jahr 1995 ausgewertet. Die Forscher analysierten die Sprache in diesen Anzeigen und unterteilten sie in vier deutliche Präferenzen.



Die erste Präferenz war wirtschaftlich und konzentrierte sich auf die finanzielle Situation eines möglichen Partners. Die zweite war die Persönlichkeit, die Eigenschaften wie Offenheit oder Extrovertiertheit umfasste. Die dritte bezog sich auf körperliche Eigenschaften. Hier ging es darum, dass eine Präferenz für bestimmte Körpertypen zum Ausdruck gebracht wurde. Bei der letzten ging es um Themen wie Hobbys oder Gewohnheiten. So ließen sich allgemeinere Trends identifizieren, wie sich die Präferenzen beim Partner im Laufe der Zeit in mehreren Ländern verändert haben.



Die Forscher haben nachgewiesen, dass zwischen 1950 und 1995 in westlichen Ländern die Persönlichkeit bei der Partnerpräferenz eine viel größere Rolle spielte. Wirtschaftliche Faktoren verloren vor allem nach den 1960er-Jahren an Bedeutung. In Indien blieben die Finanzen jedoch das Hauptthema bei der Partnersuche. Dieser Trend verstärkte sich nach den 1970er-Jahren sogar noch. Faktoren, die die Persönlichkeit betrafen, blieben jedoch gleichbleibend.



Beim Sample der Anzeigen aus Kanada und den USA war es bis 1995 so, dass rund 40 bis 45 Prozent der Wörter, die Frauen benutzten, um ihren idealen Partner zu beschreiben, sich auf Persönlichkeitseigenschaften bezogen. Gleichzeitig gaben nur rund zehn Prozent der weiblichen Kontaktsuchenden die Finanzen als Faktor an. 35 bis 40 Prozent der Kontaktanzeigen der Männer konzentrierten sich auf Charaktereigenschaften. Mit ökonomischen Faktoren bei den Frauen standen nur fünf Prozent der Anzeigen in Verbindung.



Die Forscher fanden auch heraus, dass bis zu den 1970er-Jahren in Indien der Anteil der Wörter, die sich auf die Finanzen bezogen, mit rund 35 Prozent stabil blieb. Danach kam es zu einem Anstieg. Bis 1995 hatte sich dieser Wert auf rund 60 Prozent erhöht. Bei den Daten aus den Anzeigen kam es zu einer Ungleichheit zwischen den Geschlechtern. Die Wichtigkeit ökonomischer Faktoren nahm bei Frauen stärker zu als bei Männern. Laut Co-Autorin Khushboo Surana unterstützen diese Daten die Bedürfnispyramide von Maslow. In diesem Kontext müssen zuerst die materiellen Bedürfnisse erfüllt werden, bevor man sich auf die immateriellen, wie Persönlichkeitseigenschaften, konzentrieren kann. pte/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Studie #Mediennutzung #Partnersuche





