Vorträge aufzeichnen und gestalten Ein Beitrag für eine Konferenz, ohne dabei zu sein? Ein professioneller Einspieler für die Pressekonferenz? Eine Einladung, die man in Social Media verteilen kann? Gute, aber wirtschaftlich günstige Videos sind einfach möglich! Unser Angebot sind professionell im Layout und Schnitt gestaltete Videos, die vor Ort oder remote aufgezeichnet werden können. Unsere Live-Technik ist auch für Aufzeichnungen perfekt geeignet, ein im Branding passendes Layout und ein interessanter Schnitt sind immer möglich. Auch die Integration einer Powerpoint-Folie oder anderer Remote-Gäste werden von dem Werkzeug klarerweise unterstützt.



Und weil diese Technik aus der Live-Produktion effiziente Aufnahmen 'ganz nebenbei' erlaubt, sind damit auch ohne Live-Anteil Ergebnisse wirtschaftlich zu machen. Ein Beitrag für ein Webinar oder für eine Tagung ist da flink erstellt und angeliefert, wenn ein persönliches Erscheinen vor Ort nicht möglich ist. Sogar als Backup für wichtige Keynotes, sollte der Flieger zu spät kommen oder Krankheit droht, haben wir schon viele Videos erstellt - und damit gleichzeitig die Generalprobe und Eingriffsmöglichkeit geschaffen.



Und ganze Lernplattformen brauchen Inhalte, die wir mit der Technik des virtuellen Studios leicht und günstig befüllen können. So manche Pressekonferenz bekommt damit auch Inhalte, die man vorweg planen und erstellen kann, um Risiken zur Laufzeit zu vermeiden oder Remote-Beiträge einzuspielen. Und so viel mehr...



Sprechen Sie uns darauf an, wie Sie mit uns Beiträge mit oder ohne Präsentation remote, im Studio oder vor Ort aufzeichnen lassen können und wie wir daraus ein für Sie layoutetes Video schneiden können! #Video #Aufzeichnung #Schnitt #Präsentation #Konferenz