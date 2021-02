Aktuell 13.02.2021

Soziale Zuneigung

Die Hälfte der Social-Media-Nutzer in den USA will, dass romantische Partner auf Plattformen wie Facebook mehr Zuneigung zeigen. Dennoch verurteilen ebenso viele Amerikaner Paare, die ihre Beziehung im Social Web zu stark hervorheben.

Das ergibt eine Umfrage von OnePoll im Auftrag der Online-Plattform From You Flowers. 'Eine Beziehung ist sehr privat, romantische Gefühle stehen zwischen zwei Menschen und müssen sehr behutsam gelebt werden. Sie auf Social Media öffentlich zu machen, ist bestenfalls überflüssig. Die Partnerschaft wird dadurch nicht stabiler, es richtet sich nur ein Scheinwerfer auf sie. User betreiben hier oft Selbstdarstellung. Andere haben wenig Vertrauen in ihre Gefühle und brauchen sie deshalb schwarz auf weiß, was oft kein gutes Zeichen ist', warnt Psychologin Gerti Senger gegenüber pressetext.



OnePoll hat die Umfrage unter 2.000 US-Social-Media-Nutzern durchgeführt. 46 Prozent wollen von ihren Partnern mehr Postings sehen. Dagegen wünschen sich 27 Prozent, dass über ihre Beziehung weniger öffentlich bekannt wird. 49 Prozent gehen wiederum davon aus, dass es in einer Liebschaft kriselt, wenn beide Partner seit durchschnittlich sechs Monaten nichts mehr gepostet haben.



Zwar haben 81 Prozent der Befragten schon einmal ihre Zuneigung im Social Web gezeigt. Jedoch haben 61 Prozent das besonders vor bestimmten Anlässen wie dem Valentinstag wegen sozialem Druck getan. 56 Prozent fühlen sich schuldig, wenn sie bei Feiertagen oder an Geburtstagen der Partner nichts über sie schreiben. 60 Prozent planen ihre Postings sogar im Voraus.

pte/red

