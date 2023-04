Aktuell 19.04.2023

Raucher haben weniger Dates

Rauchende Online-Dater bekommen weniger Matches, wie eine neue Analyse der Schweizer Dating-App dua zeigt. Untersucht wurden die Daten von über 460.000 Nutzern der App.

Ergebnis: Nichtrauchende erhalten 111,4 Prozent höhere Matching-Raten. Nichtrauchende Frauen haben beim Dating 63,6 Prozent mehr Matches als Raucherinnen.



'Obwohl die Ergebnisse bestätigen, was viele bereits vermuten, sind die Statistiken dennoch überraschend und zeigen, dass ein gesunder Lebensstil nicht nur das Wohlbefinden steigert, sondern auch einen positiven Einfluss auf das Liebesleben hat', kommentiert dua -Sprecher Eduard Luta die neuen Ergebnisse der Datenauswertung.



18- bis 24-Jährige sind die aktivsten Raucher. Demnach stehen ihre Rauchgewohnheit mit einem deutlich geringeren Dating-Erfolg in Verbindung, heißt es. Raucherinnen und Raucher bekamen 48 Prozent weniger Matches als Nichtraucherinnen und Nichtraucher in dieser Altersgruppe. 25- bis 34-Jährige weisen einen höheren Anteil an Nichtrauchern auf.

pte/red

#Sucht #Rauchen #Dating #Studie







