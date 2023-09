Flirt-Tipp 06.09.2023

Rechtschreibung bringt Kontakte User von Dating-Apps sollten im Profil neben einem ansprechendes Bild auch einen Text haben, der frei von Grammatik- und Rechtschreibfehlern ist. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Dating-App 'QuackQuack' unter 10.000 Nutzern entsprechender Anwendungen in indischen Millionen- und Großstädten. Die Befragten waren zwischen 18 und 30 Jahre alt.



Profile, die mit einer gut verfassten Biografie ausgestattet sind, ziehen tendenziell mehr Besucher an und erhalten mehr Likes. 49 Prozent der Befragten betonten, dass das Profilbild die größte Bedeutung für die Anbahnung eines Dates hat. Visuelle Hinweise sind in der digitalen Dating-Arena von entscheidender Bedeutung, da sie die Grundlage für den ersten Eindruck in dieser virtuellen Welt bilden.



37 Prozent lehnen Profile mit grammatikalischen Fehlern ab. 28 Prozent der weiblichen und neun Prozent der männlichen Nutzer berücksichtigen Übereinstimmungsanfragen nicht, wenn die Biografie Grammatik- oder Rechtschreibfehler aufweist. Eine gut strukturierte Biografie, die sich nicht nur an die 70-30-Regel hält - bei der die Selbstdarstellung 70 Prozent des Gesamtumfangs ausmacht und der Rest der Beschreibung des idealen Partners dient, und mit ansprechenden Elementen wie offenen Fragen angereichert ist - ruft tendenziell bessere Antworten und mehr Übereinstimmungen hervor.



Die Umfrage hat sich auch mit der Motivation für die Auswahl eines Dates befasst. 31 Prozent der männlichen Teilnehmer nennen Selbstbestätigung als wichtiges Motiv. Sie versuchen oft, mit hochattraktiven Frauen Kontakte zu knüpfen, um ihr Selbstwertgefühl zu stärken, auch mit solchen, die sie als 'außerhalb ihrer Liga' empfinden. Das führt jedoch oft zu Enttäuschungen, heißt es.



Für 38 Prozent der über 28-Jährigen stärkt Humor die Online-Anziehungskraft. Frauen in dieser Altersgruppe schätzten vor allem Männer, die sie mit witzigen und nicht vulgären Witzen zum Lachen bringen konnten. Entgegen der landläufigen Meinung sind Männer nicht nur von körperlichen Erscheinungen fasziniert. 27 Prozent finden Frauen mit einem Sinn für Humor 'wirklich fesselnd'. pte/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Sprache #Schrift #Rechtschreibung #Bildung





