Aktuell 11.04.2024

Zugriff auf Handy des Partners

Mehr als ein Drittel (38 Prozent) hat schon einmal dem Partner Zugriff auf das eigene Smartphone gewährt: 41 Prozent sind es bei den Frauen und 35 Prozent bei den Männern.

Weitere 23 Prozent können sich zumindest vorstellen, dem Lebensgefährten Zugriff auf das Gerät zu geben. 34 Prozent schließen dies kategorisch aus, zeigt eine neue Umfrage des Digitalverbands BITKOM unter 1.007 Personen in Deutschland ab 16 Jahren.



Praktisch keine Geschlechterunterschiede gibt es, wenn es um die eigenen Kinder geht: 27 Prozent der Smartphone-User haben dem Nachwuchs bereits das eigene Smartphone in die Hände gegeben, weitere 27 würden dies künftig tun. Ausgewählten Freunden geben 23 Prozent ihr Handy, 24 Prozent können sich dies vorstellen. 20 Prozent haben ihr Gerät auch schon einmal den eigenen Eltern überlassen, 22 Prozent würden dies tun.



Jeder Zehnte sagt jedoch: 'Mein Smartphone ist für andere tabu.' BITKOM-Experte Sebastian Klöß: 'Das Smartphone gehört für die allermeisten Nutzer zur Privatsphäre. Vielen behagt es daher nicht, es anderen zu überlassen. Wichtig ist nicht nur Vertrauen in die anderen Personen. Vor allem kommt es grundsätzlich immer darauf an, besonders sensible Daten wie Passwörter oder auch Banking-Apps vor unberechtigtem Zugriff zu schützen.'

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Studie #Befragung #Bitkom #Smartphones #Partnerschaft #Sicherheit #Privatsphäre







Auch interessant!

Ferngesteuerte Vibratoren und Dildos

Das könnte ein tolles Geschenk sein, und das nicht nur im Bett zuhause sondern auch bei Fernbeziehungen. ...



Smartphone gegen Beziehungen

88 Prozent der verheirateten Inder sehen ihre Beziehung durch übermäßige Smartphone-Nutzung beeinträchtig...



Blind Date in Tinder

Blind Dates sind ein Klassiker, den die Dating-Plattform Tinder jetzt mit einem Feature für die App neu ...



Sucht nach Smartphones

Fast drei Viertel der jungen Briten sind laut eigenem Bekunden süchtig nach ihren Handys und verbringen d...



Smartphone in der Partnerschaft

Fast jeder Vierte verrät dem eigenen Partner seine Smartphone-PIN - unter jungen Menschen ist es sogar fa...