Beziehungstest in Social Media

Die beliebten Beziehungstests auf TikTok, mit denen Pärchen feststellen sollen, ob ihr Partner sie wirklich liebt, sind nutzlos.

Das sagen zumindest Lydia Woodyatt und Edith Hill von der Flinders University. 'Im vergangenen Jahr haben wir einen Anstieg der TikTok-Tests erlebt, die vorgeben, die Loyalität des Partners oder die Stärke der Beziehung eines Paares zu prüfen', schreiben sie auf der Online-Plattform 'The Conversation'.



'Diese Tests variieren in ihrem Schweregrad und reichen von der Aussage, dass man einen coolen Vogel gesehen hat, in der Hoffnung, dass der Partner ebenso begeistert reagiert, bis hin zur Aufforderung an einen Influencer, mit dem Partner zu flirten, um zu sehen, ob er fremdgeht', so die Expertinnen.



Da ist zum Beispiel der 'Orangentest', bei dem man seinem Partner sagt, dass man Lust auf eine Orange hat. Manche nehmen die Bemerkung einfach zur Kenntnis, während andere tatsächlich eine Orange besorgen. Die Gewinner sind diejenigen, die tatsächlich eine Orange holen und sie für ihren Partner schälen und sie in ihre Segmente zerteilt. In einem anderen beliebten Test bitten weibliche TikToker ihre Partner, einen Frauenamen zu nennen. Wenn sie mit einem anderen Namen als dem der Testerin antworten, tut diese so, als sei sie schockiert, überrascht oder wütend.



Man könne davon ausgehen, dass die TikTok-Beziehungstests nicht einmal annähernd dem entsprechen, was die Beziehungswissenschaft empfehlen würde. Derzeit gebe es in der psychologischen Forschung keinen einzigen diagnostischen Test, der genaue Informationen über die Gültigkeit oder Langlebigkeit einer Beziehung geben kann.



Eine solche psychologische Bewertung sei komplex und könne mehrere Arten von Bewertungen erfordern. Außerdem würden diese Beurteilungen oft in verschiedenen Kontexten und mit dem Feedback mehrerer anderer Personen durchgeführt. Selbst gut konzipierte Persönlichkeitstests könnten fragwürdige, nutzlose oder irreführende Infos liefern, wenn sie auf individueller Ebene angewendet würden.



'Beziehungen profitieren davon, dass sich alle Beteiligten die Zeit nehmen, einander zu verstehen und nicht davon, vorschnell zu diagnostizieren und zu etikettieren', so die Forscherinnen. Die Tests könnten eine Beziehung sogar gefährden, warnen sie. 'Wenn man seinen Partner dazu bringt, bei einem TikTok-Test zu versagen, gefährdet das mit größerer Wahrscheinlichkeit die Beziehung.'

