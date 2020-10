motix.at - ticket system Übersicht | Verzeichnis

Corona-Besucherregistrierung ohne Papier! Ohne Papierverschwendung, einfacher und sicherer: Die umweltfreundliche elektronische Registrierung der Besucher am Smartphone mit QR-Code.



Die Registrierung von Gästen und Besuchern hilft, den CoVid-19-Ausbruch unter Kontrolle zu halten. Die Besucherregistrierung bietet aber bessere Optionen als jene alleine auf Papier...







Die Zettelwirtschaft ist mühsam?

Sie wollen Papier für die Umwelt sparen?

Sie möchten neben den gesetzlichen Vorgaben auch Ihr Marketing stärken, also auch einen Vorteil aus den Corona-Gesetzen haben?



motix.at ist für die Gäste sicherer, da sie nur ihr eigenes Handy benötigen. Sie sparen Papier und dessen Verwaltung, da motix.at alleine als Datenbank im Web agiert. Motix.at kann kostenlos eingesetzt werden, um die Daten für die Behörden einzusammeln. Und Sie können optional auch noch eMail-Adressen für Ihren Newsletter erfassen lassen und damit Ihr Geschäft zu stimulieren - senden Sie Aktionen und Angebote an Ihre bisherigen Gäste!



Helfen Sie Ihren Gästen und Ihnen selbst, die gesetzlichen Vorgaben einfacher und besser zu erfüllen. Und profitieren Sie von Marketing im Internet, um Ihren Umsatz steigern zu können. Motix.at ist kostenlos. Registrieren Sie sich jetzt gratis, legen Sie Tische an, drucken Sie die QR-Codes und lassen Sie den Rest automatisch ablaufen.

