Hochformatige oder querformatige Videos? Videos sind heute üblicherweise 16:9 im Querformat, so wie es Monitore und Fernseher immer vorgegeben haben. Doch dann kamen Social Media-Plattformen, die 9:16 ins Hochformat gedreht haben. Im Marketing braucht es nun mitunter auch hochformatige Video-Clips. Doch dann gibt es noch eine Alternative in der Mitte, die vielleicht in Betracht gezogen werden kann. Wie man professionell Videos produzieren kann und dabei auf die Formatfrage Rücksicht nehmen kann, erkläre ich in diesem (querformatigen) Video.







Die FAQ-Videos beantworten Fragen aus der Praxis rund um Foto, Video, Internet, Content - den Arbeitsbereichen von Tripple. Die Antworten gibt Roland M. Kreutzer in kurzen Videos sowie im Forum auf Youtube (Kanal 'Tripple Internet Content Services') und den Profilen ('Roland M. Kreutzer') auf LinkedIn, wo man die Videos auch jeweils abrufen kann. Umfangreichere Themen aus dem weiteren Umfeld fließen auch in den Podcast content-creator.at ein. Immer nur her mit neuen Fragen! www.tripple.at

Video: Hoch- oder Querformat?

