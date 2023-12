Best Case 04.12.2023

Webinar aus dem virtuellen Studio Mit einer virtuellen Produktion können wir für Webinare einige Vorteile ausnutzen. So ist nicht nur die entfernte Teilnahme auch für Vortragende möglich, auch lokale Sprecher können wir an andere Orte 'beamen'. Bei dieser aktuellen Produktion haben wir all diese Möglichkeiten genutzt. So wird die Moderation und ein Beitrag direkt in unserem Studio in Wien live beigetragen, aber mittels Green Screen und virtueller Produktion in ein Appartment im Schnee verlegt. Die 3D-Umgebung wurde in einem speziellen Programm gerendert und der Marke nach gebrandet, über Unreal an die Kamera angepasst und via Sendestudio ausgespielt sowie mit dem Rest kombinert.







Der 'Rest' stammt aus Beiträgen, die remote zugespielt und interaktiv gemischt werden. Wir konnten so Dialoge auch über das Internet ermöglichen. Zuseher wiederum konnten über das Webinar-Werkzeug des Kunden sowie über unsere Zielplattformen (Youtube) mitmachen - inklusive Interaktion.







Insbesondere, da der Inhalt des Webinars auch die Nutzung von Technologie im Home-Office war, ist die Umsetzung mit passenden Werkzeugen besonders relevant für die Produktion gewesen. Hunderte zufriedene Zuseher hätten mit einem Vor-Ort-Seminar auch nicht zugelassen werden können, insofern war dei Art der Produktion auch für den Veranstalter ein großer Vorteil.



Anfragen und Fragen hierzu können Sie uns gerne stellen. Webinare lassen sich im Studio auch ganz einfach umsetzen, es muss nicht immer die vollhybride virtuelle Produktion sein.