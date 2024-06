Video 07.06.2024



Wo ist der Stream?

Die Frage kennen alle, die Veranstaltungen abhalten und kurz vor dem Start Anrufe von Teilnehmern erhalten.

Wir haben nicht nur gelernt, im letzten Moment noch Anmeldungen zu einem Event machen zu können, sondern auch, ohne Konsequenzen auch noch 10 Minuten nach Start abzusagen. Die Möglichkeit, Versäumtes nachher zu sehen und die Veranstaltung im Stream zu verfolgen, ist heute einfach 'Standard'.



Und das ist auch gut so, denn neue Wege zur Teilnahme verringern No-Show-Zahlen, binden Teilnehmer ein, die man normalerweise zeitlich oder durch die Entfernung nicht erreichen könnte und die dabei entstehende Aufzeichnung erlaubt eine Nutzung der Inhalte auch noch weit nach dem punktuellen Event. Die Kosten für das Zusatzangebot halten sich dagegen in engen Grenzen.



Gründe für oder gegen einen Konferenz-Live-Stream



Die Aufstellung zeigt schon, dass es wenige Events gibt, die nicht von einem Stream profitieren würden, aber viele, wo der Mehrwert so relevant ist, dass man praktisch nicht mehr ohne Aufzeichnung und Live-Sendung auskommt. Und der nächste Schritt, ein Event komplett ins Internet zu verlagern, ist dann vielfach logische Konsequenz, wenn die Räume vor Ort sich für ein paar Teilnehmer nicht mehr wirtschaftlich bespielen lassen - viele ehemalige Konferenzen und Veranstaltungen sind heute deutlich erfolgreicher geworden und verzichten auf das teure 'in Person' an einem Ort.



Planungen für Pressekonferenzen, Tagungen und ähnliche Events im zweiten Halbjahr sollte man daher nicht mehr ohne die Ausspielung ins Internet durchführen. Und bereits im ersten Planungsschritt macht es Sinn, Werkzeuge der Interaktion und Methoden der Zweitverwertung so entstandener Inhalte, einzubeziehen, um den Nutzen zu maximieren.



Kontakt Tripple



Wir helfen gerne mit unserem Wissen aus vergleichbaren Projekten dabei!

Bild: Franco KI/Adobe Stock

#Streaming #Event #Veranstaltung #Konferenz







Auch interessant!

Gründe für oder gegen einen Konferenz-Live-Stream

Wann macht es Sinn, eine Veranstaltung zu streamen und wann sollte man es besser lassen? Hier sind die Fr...